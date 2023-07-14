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НовостиОбщество14 июля 2023 13:37

В Ярославле запретили купаться на всех пляжах

Вода не соответствует санитарным нормам
Полина Вачнадзе
Ярославцам запретили купаться на Тверицком пляже.

Ярославцам запретили купаться на Тверицком пляже.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле запретили купаться на всех городских пляжах. Очередная проверка, проведенная региональным Роспотребнадзором, показала, что качество воды в местах отдыха ярославцев не соответствует санитарным нормам.

- Рекомендуем воздержаться от купания в реке Волге в районе Тверицкого и Дзержинского пляжей, а также в реке Которосль в районе парка Подзеленье, - обратились к горожанам в мэрии Ярославля.

На всех пляжах размещены красные флаги, оповещающие, что купание запрещено. Памятки об опасности развесили на кабинках для переодевания.

В начале июля специалисты Роспотребнадзора давали добро на купание в Тверицах, но уже тогда не рекомендовали плавать в районе Дзержинского пляжа.