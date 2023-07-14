В Ярославской области в 2024 году установят 26 базовых станций мобильной связи и интернета Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области в 2024 году установят 26 базовых станций мобильной связи и интернета. Жители региона сами выберут, где разместить эти точки - голосование будет открыто с 17 июля по 13 августа 2023 года на портале госуслуг.

- Базовые станции мобильной связи 2G и мобильного интернета 4G LTE будут установлены в первых 26 населе нных пунктах, набравших наибольшее число голосов, - сообщили в правительстве региона. - Для участия в голосовании гражданину нужны подтвержденная учетная запись на портале и постоянная регистрация в регионе, за который он голосует. Итоги голосования будут подведены в декабре 2023 года.