Жителям Ярославля предложили создать авторский арт-объект Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле местным жителям создать авторский арт-объект. В городе запускается конкурс «Символы истории и культуры Ярославля». Принять участие в нем можно как индивидуально, так и коллективно.

- Арт-объект должен подходить для установки на территориях общего пользования или в форме дорожного ограничителя. Основное условие — объект должен быть выполнен в образе медведя, - сообщили в мэрии города. - Технология исполнения арт-объекта и место его размещения на территории города определяется участником конкурса самостоятельно.

По итогу будут выбраны три победителя, которым вручат денежные премии.

Подробнее о конкурсе можно узнать, прочитав постановление, размещенное на сайте мэрии Ярославля.