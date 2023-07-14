В Ярославле стало меньше ДТП, совершенных по вине водителей автобусов

В Ярославле на 13% снизилось число ДТП, совершенных по вине водителей общественного транспорта. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на 13% снизилось число ДТП, совершенных по вине водителей общественного транспорта.

За шесть месяцев этого года в областном центре произошло 66 аварий с участием автобусов. Установлено, что в 19 случаях вина полностью лежит на водителях общественного транспорта.

- Наиболее частым видом ДТП является падение пассажиров. За полгода зафиксировано 38 таких случаев. При этом лишь в семи из них выявлены нарушения со стороны водительского состава. Нарушения со стороны пассажиров автобусов стали причиной 31 ДТП. По вине пешеходов зафиксировано четыре дорожно-транспортных происшествия, - сообщили в региональном УГИБДД.

По словам и.о. директора областного департамента транспорта Мурата Баснукаева, рабочие совещания с руководителями транспортных организаций проводятся еженедельно. На них разбираются аварии, обсуждаются меры, которые должны быть приняты.

- Действуют службы безопасности дорожного движения, которые на регулярной основе проводят инструктажи водителей. Также введены стимулирующие доплаты за безаварийную работу, – рассказал Мурат Баснукаев. – Со своей стороны мы настаиваем на постоянной работе предприятий с водителями, обязательных и качественных стажировках перед выходом на маршрут.

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