Ярославцы просят установить в Тверицком бору лавочки и навесы

Ярославцы просят сделать в Тверицком бору места для отдыха. Фото: Правительство Ярославской области

Жители Заволжского района Ярославля вместе с представителями администрации и главным архитектором города Артемом Цымбаловым обсудили планы по благоустройству Тверицкого бора. Ярославцы попросили в первую очередь привести лес в порядок и убрать там мусор. Не лишними, по мнению заволжан, станут лавочки и навесы, деревянные настилы и оборудованные места для отдыха.

- Все записали в протокол, сейчас формируем техническое задание. В первую очередь уделим внимание входным группам, освещению и отведению влаги от тропинок, - сказали в администрации.

Тверицкий бор стал одним из лидеров онлайн-голосования. Заняться его благоустройством должны в 2024 году.