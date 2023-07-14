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НовостиОбщество14 июля 2023 11:17

В Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавания

На фестиваль приедут 20 команд из разных регионов страны
Полина Вачнадзе
В Переславле с 19 по 23 июля пройдет 22-й Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».

В Переславле с 19 по 23 июля пройдет 22-й Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».

Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле с 19 по 23 июля будет проходить 22-й Фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В нем примут участие 20 команд из Переславля, Великого Новгорода, Белгорода, Московской области и других регионов страны.

Гости могут увидеть полеты аэростатов, пообщаться с пилотами, сделать красивые фотографии и принять участие в развлекательной программе.

Но организаторы предупреждают: полеты состоятся только при ветре менее 5 метров в секунду и отсутствии осадков.