В Ярославской области автобус с пассажирами попал в ДТП

Рейсовый автобус №160 «Рыбинск-Тутаев» едва не улетел в кювет. ФОТО: группа "Тутаев Подслушано" ВКонтакте

Вечером 13 июля рейсовый автобус №160 «Рыбинск-Тутаев» едва не улетел в кювет. О дорожно-транспортном происшествии в соцсетях рассказали пассажиры транспорта.

- Водитель засмотрелся в телефон. Пострадавших нет, автобус продолжил рейс, - сообщили в группе «Тутаев Подслушано» ВКонтакте.

По факту ДТП будет проводиться проверка.

Жители области, которым часто приходится пользоваться общественным транспортом, рассказывают, что превышение скорости для водителей и их увлеченность телефоном за рулем – не редкость.

- Гоняют как сумасшедшие. С их скоростью мы из Рыбинска до Тутаева доехали за 35 минут с учетом остановок, - пишет Ирина Ч.

- Часто водители торчат в телефонах. Весной ехали с женой из Ярика. Так водила всю дорогу по телефону болтал с приятелем, - вспомнил Владимир В.

В комментариях Татьяна А. предложила устанавливать в автобусах не навигаторы, а камеры, причем, лицом к водителю.

- Пусть начальство смотрит, как он по телефону болтает. За детьми, учителями на ЕГЭ и ОГЭ следят, вот и здесь можно установить, здесь больше травматизма.