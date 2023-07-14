В Ярославле нашли хулиганов, которые оскорбляли и провоцировали участкового полиции

В Ярославле задержали двух мужчин, которые вечером 11 июля некорректно себя вели с участковым. Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле сотрудники спецподразделения задержали двух мужчин, которые вечером 11 июля, мягко говоря, некорректно себя вели с участковым. В адрес полицейского, потребовавшего от компании нетрезвых людей прекратить пьянку во дворе, сыпались оскорбления. Дошло до провокации и участковому пришлось пригрозить выстрелом.

- Один на один пойдем… Был бы у меня гранатомет, я бы на тебя нацелил, - услышал сотрудник полиции в ответ на свои действия.

Но смелыми ярославцы оказались только под градусом и в большой компании. Когда их спустя некоторое время скрутили и положили на пол спецназовцы, пыл ребят поостыл. Зато нашлись слова для извинений.

- Очень сильно раскаиваюсь, неправильно поступил. Хочу попросить очень искренне извинения. Урок вынес, больше такого не повторится. Мне очень стыдно за свое поведения, - запыхавшись, говорит один из задержанных.

В отношении парней, одному из них 28 лет, второму 21 год, составлены протоколы за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в общественных местах и курение на детской площадке.

- Собранные материалы по оскорблению сотрудника полиции направлены в СУ СК России по Ярославской области для принятия решения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.