20-летнему участнику СВО из Ярославля вручили медаль «За Отвагу»

Медаль «За Отвагу» вручили 20-летнему ярославцу, участнику СВО, Никите Козлову. Фото: Мэрия Ярославля

Медаль «За Отвагу» вручили 20-летнему ярославцу, участнику СВО, Никите Козлову. С мая 2022 года он находился в зоне проведения специальной военной операции, был ранен, награжден медалью Жукова. После лечения ранения вновь вернулся на СВО, но спустя пять месяцев вновь получил ранение.

- 23 июня в строевом отделе полка Никита получил Орден Мужества. Сейчас боец продолжает проходить реабилитацию, ждет очередную операцию, - рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

13 июля по поручению командования вооруженных сил РФ и губернатора Ярославской области Никита Козлов был награжден медалью «За Отвагу».

- Огромная благодарность его родителям за то, что вырастили достойного гражданина. С такими героями победа точно будет за нами! – сказал Артем Молчанов.