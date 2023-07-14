Бывшего сотрудника АО «Газпром газораспределение Ярославль» подозревают в получении взятки

Бывшего начальника производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Ярославль» подозревают в получении взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего начальника производственно-технического отдела АО «Газпром газораспределение Ярославль» подозревают в получении взятки. По версии правоохранительных органов, потребитель заплатил ему деньги за услугу, которую должен был получить бесплатно.

- Установлено, что ярославец, в чьи должностные обязанности входила подготовка и выдача технических условий на подключение к сетям газораспределения, получил взятку за выдачу технических условий и увеличение объемов потребляемого газа физическому лицу, имеющему право на безвозмездное получение разрешительной документации в рамках реализуемой на территории Ярославской области программы социальной газификации, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Как уточняет региональный СКР, взятка была получена в июле 2022 года. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в виде денег». Сумма не называется.