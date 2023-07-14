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НовостиОбщество14 июля 2023 6:38

Туристы стали чаще оставаться в Ярославской области на ночевку

За полгода в регионе побывали более 676 тысяч «ночующих» гостей
Полина Вачнадзе
Туристы стали чаще оставаться в Ярославской области на ночевку.

Туристы стали чаще оставаться в Ярославской области на ночевку.

Фото: Полина Вачнадзе

Туристы стали чаще оставаться в Ярославской области на ночевку, сообщили в правительстве региона. Ярославские города за полгода приняли более 676 тысяч гостей, которые задержались здесь на ночь. И это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

– Все больше туристов выбирают для этого не только крупные города, но и районы. При этом до сих пор в регионе сохраняется проблема с нехваткой мест размещения. По-простому, не всем, кто к нам приезжает в сезон, удается найти себе место для ночевки, – сказал губернатор области Михаил Евраев.

Чтобы решить этот вопрос, регион принимает участие в госпрограммах и национальных проектах, привлекает инвесторов и старается создать им хорошие условия для работы. Например, теперь инвесторы смогут получать 50-процентный кешбэк на строительство гостиниц и кафе в тех районах, где их не хватает.

В этом году хорошие показатели по «ночующим туристам» у Брейтовского, Мышкинского и Некрасовского районов.