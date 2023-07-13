Обновят почти 10 километров трассы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области начали ремонтировать дорогу Мышкин – станция Волга – Шестихино. Сейчас планируется обновить 9,7 километра трассы. После снятия старого дорожного полотна, началась укладка выравнивающего и нижнего слоев асфальта. Дальше подрядчик будет класть верхний слой дороги. Во время этого применят стыковочную битумную ленту для долгосрочной герметизации швов.

– Мы не только выполняем план по ремонту дорог этого года, но и работаем на объектах опережающего развития. Одна из таких дорог – Мышкин – станция Волга – Шестихино. Она соединяет Мышкинский и Некоузский районы и является важным маршрутом к паромной переправе. По этой дороге также курсируют школьные и пассажирские автобусы. В этом году рассчитываем завершить ее ремонт на всем протяжении, – сообщил директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

В прошлом году было обновлено 19 километров этой трассы.