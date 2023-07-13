В Волгограде пьяный турист из Ярославской области прикурил от Вечного огня

К нарушителю сразу же подошли сотрудники полиции. Скриншот с видео, УМВД по Волгоградской области

29-летний житель Брейтово Ярославской области отличился в Волгограде. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прикурил сигарету от Вечного огня, который горит на братской могиле Аллеи Героев.

- Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы и доставлен в отдел, - сообщили КП-Ярославль в пресс-службе УМВД по Волгоградской области.

Туристу из Ярославского региона назначили наказание - 15 суток административного ареста за появление в общественном месте в пьяном виде. Но одной лишь административкой брейтовчанину отделаться не удалось – в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронений». Мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей, до года исправительных работ или арест до трех месяцев.

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