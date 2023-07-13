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НовостиСпорт13 июля 2023 12:44

Главным тренером рыбинской хоккейной команды «Полет» назначен Илья Гусев

Новому главному тренеру 22 года
Полина Вачнадзе
Главным тренером хоккейной команды «Полет» из Рыбинска стал 22-летний Илья Гусев. ФОТО: группа "Хоккейный клуб «ПОЛЁТ» (Рыбинск)" ВКонтакте

Главным тренером хоккейной команды «Полет» из Рыбинска стал 22-летний Илья Гусев. ФОТО: группа "Хоккейный клуб «ПОЛЁТ» (Рыбинск)" ВКонтакте

Главным тренером молодежной хоккейной команды «Полет» Рыбинска стал 22-летний Илья Гусев. По информации, предоставленной клубом, Илья Гусев – самый молодой главный тренер в Национальной молодежной хоккейной лиге.

- Илья Гусев – бывший игрок молодежной команды «Полет», обладатель Кубка Регионов-2022 в составе рыбинской команды, - сообщается в группе «Хоккейный клуб «Полет» (Рыбинск)». – Это воспитанник рыбинского и рязанского хоккея. Всего на счету Илья в НМХК 97 игр и 13 очков.

В прошлом сезоне тренировал игроков «Полета» Владимир Князев. После окончания первенства он ушел в команду «Сарыарка» из Караганды.

В Ярославле назначен генеральный директор ФК "Шинник".