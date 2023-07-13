В Рыбинске берегоукрепление от «Полета» до «Вымпела» практически завершено. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске идут работы по берегоукреплению от «Полета» до «Вымпела». Сейчас объект готов на 84%. Подрядчик идет с опережением графика. Первый этап строительства планируют завершить в октябре 2023 года.

- Строительство берегоукрепления решает сразу две задачи: защищает береговую линию от размывания, дает возможность продлить набережную и сделать комфортную прогулочную зону от Стрелки до Вымпела. Благоустройство запланировано вторым этапом, - сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - В этом году, по завершению всех строительных работ, установим ограждение по всей длине берегоукрепления.