Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июля 2023 12:19

Восемь школ и лицей Рыбинска завершили прием детей в первые классы

Первый этап приема первоклассников закончен
Полина Вачнадзе
В Рыбинске подвели предварительные итоги первого этапа набора детей в первые классы.

В Рыбинске подвели предварительные итоги первого этапа набора детей в первые классы.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Рыбинске подвели предварительные итоги первого этапа набора детей в первые классы. Зачисление идет с конца апреля – сначала учебные заведения принимали заявления от семей, которые проживают на закрепленной территории, и от имеющих льготы.

- Кампанию по зачислению завершили СОШ №№1, 10, 20, 26, 28, 29, 30, 43 и лицей №2. В остальных учебных заведениях набор продолжается, - сообщили в администрации Рыбинска.

С 6 июля идет вторая волна приема первоклассников. Информацию о местах в школах необходимо уточнять на сайтах учебных заведений или в департаменте образования. Определиться с местом обучения ребенка родителям нужно до 5 сентября.