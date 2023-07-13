Восемь школ и лицей Рыбинска завершили прием детей в первые классы

В Рыбинске подвели предварительные итоги первого этапа набора детей в первые классы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Рыбинске подвели предварительные итоги первого этапа набора детей в первые классы. Зачисление идет с конца апреля – сначала учебные заведения принимали заявления от семей, которые проживают на закрепленной территории, и от имеющих льготы.

- Кампанию по зачислению завершили СОШ №№1, 10, 20, 26, 28, 29, 30, 43 и лицей №2. В остальных учебных заведениях набор продолжается, - сообщили в администрации Рыбинска.

С 6 июля идет вторая волна приема первоклассников. Информацию о местах в школах необходимо уточнять на сайтах учебных заведений или в департаменте образования. Определиться с местом обучения ребенка родителям нужно до 5 сентября.