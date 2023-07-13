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НовостиОбщество13 июля 2023 11:39

Во Фрунзенском районе Ярославля идет ремонт крыши детского сада

Дошкольное учреждение было построено 63 года назад
Анастасия ГОЛУБЕВА
Во Фрунзенском районе Ярославля идет ремонт крыши детского сада

Во Фрунзенском районе Ярославля идет ремонт крыши детского сада

Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Запрудная идет ремонт крыши детского сада №157. Подрядчик начал работать полтора месяца назад - 1 июня. Дошкольное учреждение было построено 63 года назад – в 1960 году.

В 2022 году на капитальный ремонт кровли первого здания детского сада №157 выделили 2 миллиона 855 тысяч рублей, в 2023 году — на обновление крыши уже второго здания - 2 миллиона 880 тысяч.

— Параллельно с ремонтом кровли на сэкономленные средства в детском саду заменят инженерные сети и отопление на чердаке главного здания. Еще планируется вычинка кирпичной кладки под кровлей и ремонт кровли прачечной. Планируем завершить работы к 1 августа. На сегодняшний день воспитанники учреждения распределены по другим детским садам, — рассказала заведующая детским садом №157 Юлия Боева.