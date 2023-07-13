Во Фрунзенском районе Ярославля идет ремонт крыши детского сада Фото: Мэрия Ярославля

Во Фрунзенском районе Ярославля на улице Запрудная идет ремонт крыши детского сада №157. Подрядчик начал работать полтора месяца назад - 1 июня. Дошкольное учреждение было построено 63 года назад – в 1960 году.

В 2022 году на капитальный ремонт кровли первого здания детского сада №157 выделили 2 миллиона 855 тысяч рублей, в 2023 году — на обновление крыши уже второго здания - 2 миллиона 880 тысяч.

— Параллельно с ремонтом кровли на сэкономленные средства в детском саду заменят инженерные сети и отопление на чердаке главного здания. Еще планируется вычинка кирпичной кладки под кровлей и ремонт кровли прачечной. Планируем завершить работы к 1 августа. На сегодняшний день воспитанники учреждения распределены по другим детским садам, — рассказала заведующая детским садом №157 Юлия Боева.