В Ярославской области три медвежонка вышли на дорогу

В Ярославской области мишки вышли на дорогу. Скриншот с видео, группа "Дом Рыбака и Охотника" ВКонтакте

В Некрасовском районе Ярославской области водитель успел снять на видео трех медвежат, которые вышли к людям.

- Медвежатки бегут по дороге у села Спас-Виталий, а их папка где-то прогуливается между Грешнево и Тимохино, - пишет автор ролика.

Увидев машину, один малыш начал присматриваться, другие медвежата сразу юркнули в кусты. Как только автомобиль приблизился, самый любопытный мишка тоже скрылся в зарослях.