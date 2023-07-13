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НовостиПроисшествия13 июля 2023 9:06

Из торгового центра «Космос» в Ярославле эвакуировали 130 человек

Произошел пожар в электрощитке в производственном помещении
Полина Вачнадзе
В ТЦ "Космос" в Ярославле произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В ТЦ "Космос" в Ярославле произошел пожар. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Утром 13 июля в ТЦ «Космос» на проспекте Авиаторов в Ярославле произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 09:50. На место выехали 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

- Из помещений были эвакуированы 130 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области. – Горение произошло в электрощитке в одном из производственных помещений. Сразу же сработала автоматические система пожаротушения.

Пожар ликвидировали спустя 10 минут. Пострадавших нет.

В Ярославле загорелся строящийся 9-этажный дом.