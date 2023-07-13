В Ярославле произошел пожар в строящейся девятиэтажке

В Ярославле загорелся строящийся 9-этажный дом. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В 10:06 13 июля в МЧС сообщили в пожаре в строящейся девятиэтажке на улице Спасская в Ярославле. По словам очевидцев, из окон квартиры шел густой дым.

- На место выехали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Обследовали дом, людей в нем не обнаружили, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Выяснилось, что загорелся утеплитель, который рабочие хранили на первом этаже одной из квартир. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров.

Пожар потушили в 10:26.

4 июля горела новостройка в Заволжском районе Ярославля. Пожар начался на техническом этаже.