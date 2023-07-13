Ярославские школьники написали 51 стобалльную работу на ЕГЭ

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области подвели итоги ЕГЭ. В этом году экзамены сдавал 5 721 человек: 5 159 выпускников этого года, 340 выпускников прошлых лет, 217 студентов СПО, 5 десятиклассников и 5 ребят, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины.

Высшие баллы за ЕГЭ получил 51 человек.

- Впервые за несколько лет в регионе появились 100-балльники по английскому и французскому языкам. Также стоит отметить, что впервые 100 баллов набрал десятиклассник – ученик средней школы №30 Рыбинска, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Чаще всего ярославские выпускники сдавали экзамены по обществознанию, информатике и ИКТ, биологии и истории. В числе наименее популярных предметов на выбор – география, французский и немецкий языки.

В сентябре пройдет дополнительный период ГИА-11, который включает в себя только два экзамена: по русскому языку и математике базового уровня. В нем смогут принять участие те выпускники текущего года, кто не набрал требуемых баллов по данным предметам и не смог получить аттестат.

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