В Ярославль в конце недели вернется лето

На следующей неделе лето вернет свои пошатнувшиеся позиции. Фото: Полина Вачнадзе

Синоптики порадовали ярославцев хорошей новостью: в ближайшие выходные, 15 и 16 июля, в городе потеплеет до +22..+24 градусов.

- Когда распогодится, воздух прогреется до норм июля. На следующей неделе лето окончательно вернет свои пошатнувшиеся позиции: дневная температура составит +24..+29, - говорят в Центре «Фобос».

А пока небо над Ярославле затянуто облаками. В условиях пасмурной и ненастной погоды столбики термометров едва дотягивают до +15, что на 10-11 градусов ниже положенной в июле климатической нормы и соответствует показателям сентября.

- За последние 75 лет столбик термометров так низко не опускались. Не исключено, что 13 июля 2023 года будет установлен температурный антирекорд – самый холодный день с момента окончания Великой Отечественной войны, - сообщают в Центре «Фобос».