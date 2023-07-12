В Ярославской области выпускники написали 51 стобалльную работу ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области выпускники написали 51 стобалльную работу ЕГЭ. Всего в регионе экзамены сдавал 5721 человек, в том числе 5159 выпускников этого года, 340 выпускников прошлых лет, 217 студентов СПО и 5 десятиклассников.

– На высшие баллы в этом году была написана 51 работа. Впервые за несколько лет в регионе появились 100-балльники по английскому и французскому языкам. Также стоит отметить, что впервые 100 баллов набрал десятиклассник – ученик средней школы №30 Рыбинска, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Выпускнице провинциального колледжа удалось получить 300 баллов за три экзамена - она сдавала историю, обществознание и русский язык.

Помимо этого, 200 баллов за профильную математику и информатику получила выпускница гимназии №1 Ярославля.