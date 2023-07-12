Квест-игру провели ярославские энергетики и студенты для детей оздоровительного лагеря

Тренировка на манекене-тренажере «Гоша». ФОТО: ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

Участники студенческих строительных отрядов филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» организовали энергетический квест для детей оздоровительно-образовательного центра имени А. Матросова. Мероприятие прошло в рамках традиционного урока по электробезопасности.

Почти 100 ребят приняли участие в программе энергетиков. В том числе, дети с освобожденных территорий, которые в настоящее время отдыхают в лагере.

В первой части квеста студенты вместе с ведущим инженером управления производственной безопасности и производственного контроля компании рассказали о свойствах электрического тока. Рассказ сопровождался обучающими видеороликами и карточками.

Затем ребята познакомились с профессией электромонтера и примеряли средства защиты энергетиков. В завершение программы дети узнали приемы оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока и потренировались на манекене-тренажере «Гоша». Все успешно прошли проверку знаний и получили в подарок красочные книги.

Напомним, летний трудовой сезон студенческих строительных отрядов стартовал в «Ярэнерго» в конце июня. Кроме учебы и работы в производственных службах и районах электрических сетей филиала студенты принимают активное участие в жизни компании.

– Мы постоянно совершенствуем процесс обучения ребят. В том числе, предлагаем принять участие в мероприятиях филиала, экскурсиях, мастер-классах. Очень важно, чтобы студенты получили не только практические навыки, но и познакомились с разными направлениями работы в нашей компании, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Ярэнерго» Дмитрий Литвиненко.