В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы» Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы». Сейчас подрядчик закончил бетонирование верхнего яруса и приступил к устройству ступеней.

— На объекте завершены монолитные работы, на верхнем ярусе залита новая плита. Строители используют марку бетона повышенной прочности. Сейчас рабочие приступают к установке косоуров, после чего будет выполнена несъемная опалубка для заливки ступеней, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.

Полностью завершить реконструкцию мемориала должны до конца августа.