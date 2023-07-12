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НовостиОбщество12 июля 2023 13:21

В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы»

Полностью работы должны завершиться к концу августа
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы»

В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы»

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается ремонт мемориала «Огонь Славы». Сейчас подрядчик закончил бетонирование верхнего яруса и приступил к устройству ступеней.

— На объекте завершены монолитные работы, на верхнем ярусе залита новая плита. Строители используют марку бетона повышенной прочности. Сейчас рабочие приступают к установке косоуров, после чего будет выполнена несъемная опалубка для заливки ступеней, — рассказал заместитель главы по городскому хозяйству Иван Дубино.

Полностью завершить реконструкцию мемориала должны до конца августа.