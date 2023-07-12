В Ярославской области с начала года произошло более 100 ДТП с лосями Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области с начала года произошло больше 175 ДТП с лосями. Такие данные приводит правительство региона. Также участились случаи, когда дикие животные заходят в города и села.

– В целях профилактики аварий с участием лосей в регионе принимаются комплексные меры. За последние несколько лет вдоль федеральной автодороги М8 «Холмогоры» на аварийно опасных участках установлено 75 километров сетчатых ограждений от выхода копытных животных, – сообщил и. о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Олег Тихенький.

По его словам, на областных дорогах в местах, где фиксируется наибольшее количество ДТП с участием диких животных, также установлены полноразмерные макеты лосей со светоотражающими элементами. Они позволяют дополнительно акцентировать внимание водителей.