В Ярославской области четвертый день ищут 39-летнего мужчину

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области четвертый день ищут 39-летнего Дмитрия Маскалева. В последний раз мужчину видели три дня назад, 9 июля, в поселке Константиновский Тутаевского района.

Приметы пропавшего на вид 39-40 лет, рост 178 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и серо-карие глаза.

Во что был одет Дмитрий – неизвестно.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего человека, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-39 – горячая линия ЯрСпас, - отметили в поисково-спасательном отряде.