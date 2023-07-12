Прокуратура региона вернула в бюджет Ярославля 21 миллион рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура региона вернула в бюджет Ярославля больше 21 миллиона рублей.

Договор купли-продажи земельного участка, заключенный департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля с ООО «Булат» и индивидуальным предпринимателем был признан арбитражным судом недействительным. С ответчиков в бюджет Ярославля взыскана кадастровая стоимость земельного участка - свыше 42 миллионов рублей.

- По ходатайству прокуратуры региона определением Арбитражного суда Ярославской области по делу приняты обеспечительные меры, индивидуальному предпринимателю запрещено совершать сделки в отношении принадлежащих ему объектов недвижимости – нежилых помещений, - сообщили в прокуратуре региона. - Для снятия обременения индивидуальным предпринимателем решение суда исполнено добровольно: в бюджет города Ярославля перечислены свыше 21 миллиона рублей.