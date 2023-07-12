В Ярославле под стражу взяли трех мошенников, которые похитили больше 2,5 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Ярославле под стражу взяли трех 21-летних жителей Архангельской области. Они обвиняются по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и в особо крупном размере». Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района.

В июне этого года молодые люди под видом курьеров приезжали к пенсионерам. До этого их подельники сообщали пожилым людям ложную информацию о ДТП, произошедшем по вине их родственников. Для «решения» этой проблемы срочно требовались деньги. Таким способом у двух местных жителей злоумышленники похитили больше 2,6 миллиона рублей.

- Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры района, избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело расследуется следственным отделом районного отдела полиции. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль. В соответствии с санкцией статьи обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы, - сообщили в мэрии Ярославля.