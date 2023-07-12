Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку руку, которую почти полностью оторвало. ФОТО: страница Натальи Даниленко ВКонтакте

Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку левую руку, которую почти полностью оторвало. Об этом рассказала главный врач больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко.

Травматологи-ортопеды сделали практически невозможное для молодого военного, который служит в нашем регионе. Парень получил тяжелейшую травму - левую руку переехало железнодорожной колесной парой. Руку от предплечья оторвало почти полностью, и шансов сохранить ее практически не было, однако, врачи провели уникальную операцию.

- Экстренно было проведено оперативное лечение бригадой, в составе которой заведующий приемно-диагностическим отделением Антон Антонович Бараускас, заведующий 14 отделением множественной и сочетанной травмы Сергей Казимирович Шакола, восстановление кровотока провела заведующий 8 отделением микрохирургии и хирургии кисти Елена Александровна Афонина. Браво, коллеги! То, что они сделали, называется высший пилотаж в медицине, - написала на своей странице ВКонтакте главврач больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко. - Конечно, молодому человеку еще предстоят последующие операции по улучшению функции реплантрованной конечности и долгое восстановление, но главное, что он сохранит руку и сможет полноценно жить и трудиться.