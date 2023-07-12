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НовостиОбщество12 июля 2023 8:12

Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку руку, которую почти полностью оторвало

Об этом рассказала главврач больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку руку, которую почти полностью оторвало. ФОТО: страница Натальи Даниленко ВКонтакте

Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку руку, которую почти полностью оторвало. ФОТО: страница Натальи Даниленко ВКонтакте

Ярославские врачи смогли сохранить молодому человеку левую руку, которую почти полностью оторвало. Об этом рассказала главный врач больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко.

Травматологи-ортопеды сделали практически невозможное для молодого военного, который служит в нашем регионе. Парень получил тяжелейшую травму - левую руку переехало железнодорожной колесной парой. Руку от предплечья оторвало почти полностью, и шансов сохранить ее практически не было, однако, врачи провели уникальную операцию.

- Экстренно было проведено оперативное лечение бригадой, в составе которой заведующий приемно-диагностическим отделением Антон Антонович Бараускас, заведующий 14 отделением множественной и сочетанной травмы Сергей Казимирович Шакола, восстановление кровотока провела заведующий 8 отделением микрохирургии и хирургии кисти Елена Александровна Афонина. Браво, коллеги! То, что они сделали, называется высший пилотаж в медицине, - написала на своей странице ВКонтакте главврач больницы имени Н.В. Соловьева Наталья Даниленко. - Конечно, молодому человеку еще предстоят последующие операции по улучшению функции реплантрованной конечности и долгое восстановление, но главное, что он сохранит руку и сможет полноценно жить и трудиться.