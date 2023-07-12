В Ярославле в ближайшие выходные пройдет фестиваль «Ярославцы все красавцы» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в ближайшие выходные, 15 и 16 июля, состоится фестиваль «Ярославцы все красавцы». Он пройдет на территории музея-заповедника. Посетителей ждет много интересного: мастер-классы по живописи и лепке, лекции, презентации книг и показ модных образов от ярославских дизайнеров.

- В этом году музыкальными хедлайнерами выступят художник и музыкант Вася Ложкин и его группа, а также кавер-группа «Волков Band», состоящая из актеров Волковского театра, - рассказали в правительстве Ярославской области. - Для детей предусмотрено немало активностей, от раскрашивания деревянного кубического медведя до художественного флешмоба по созданию эмблемы фестиваля на площадке перед звонницей.