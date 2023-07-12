В Ярославской области за безопасность школ ответственность будут нести их директора и главы районов Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области за безопасность школ ответственность будут нести их директора и главы районов. Об этом вчера, 11 июля, сообщил губернатор региона Михаил Евраев на заседании антитеррористической комиссии.

В прошлом году на обеспечение безопасности в школах было выделено 500 миллионов рублей. Половина этих денег должна пойти на зарплату сотрудникам частных охранных предприятий, а оставшиеся средства – на техническое оборудование: защищенный периметр, видеокамеры, электронные ключи и тревожные кнопки – стационарные и переносные.

Однако после проверок стало понятно, что некоторые школы заключают контракты с охранными предприятиями, сотрудники которых не имеют нужный уровень подготовки.

– Должностные лица органов местного самоуправления являются заказчиками услуг и вместе с директорами несут ответственность за то, что происходит в школах. В случае если были подписаны контракты с компаниями без лицензий, это будет иметь очень большие последствия для заказчика, – подчеркнул губернатор Михаил Евраев. – Все вы прекрасно знаете ваши промышленные предприятия и охранные компании, с которыми они работают. Можно самостоятельно сделать список таких организаций и приглашать их на конкурс, чтобы у нас на вахте не бабушки сидели, а подготовленные специалисты. Если вы узнали, что ЧОП нарушает правила контракта, то вы его тут же разрываете. Если что-то случится – ответственность будет на вас.