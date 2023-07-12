В Гаврилов-Ямском районе в ДТП с легковушками погибли два человека. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области" ВКонтакте

В Гаврилов-Ямском районе вчера, 11 июля, примерно в 13 часов произошло ДТП. На трассе «Ярославль – Гаврилов-Ям» столкнулись машина «Мицубиси», за рулем которой находился 75-летний мужчина, и автомобиль «Киа» под управлением 22-летнего молодого человека.

- В результате ДТП, пассажир автомашины «Киа» - женщина (личность устанавливается) - скончалась на месте происшествия. В медучреждение с травмами доставлены водитель и 50-летний пассажир автомобиля "Мицубиси", - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - Водитель автомобиля "Киа", 22-летний молодой человек, скончался в медучреждении.