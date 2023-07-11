В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись бетоновоз и «Камаз». ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославской области сегодня, 11 июля, примерно в 14:50 на трассе М-8 произошла авария. На 242 километре дороги столкнулись бетоновоз, за рулем которого был 32-летний водитель, и «Камаз» под управлением 58-летнего мужчины.

- По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля «МАЗ» погиб на месте происшествия, - сообщили в УМВД России по Ярославской области. - На место выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.