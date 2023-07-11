Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 13:17

В парки Ярославля новые аттракционы закупят в лизинг

Вопрос обновления оборудования обсудили на общегородском совещании в мэрии
Полина Вачнадзе
В ярославских парках планируют обновить аттракционы.

В ярославских парках планируют обновить аттракционы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ярославских парках планируют обновить аттракционы. Некоторые качели-карусели хоть все еще и пользуются популярностью у детворы, но давно уже устарели морально и физически. Например, аттракцион «Кораблик», о котором на общегородском совещании в мэрии упомянула глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

- Ему около 20 лет. На него есть спрос, но жители района часто обращаются с вопросом, можно ли «Кораблик» заменить на что-то современное, - сказала Екатерина Мусинова.

По словам руководителя МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Веры Виноградовой, вопрос обновления аттракционов актуален не только для парка 30-летия Победы, в котором установлен «Кораблик», но и для многих ярославских парков. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос замены оборудования. Новые аттракционы собираются приобретать в лизинг.

Мэр города Артем Молчанов заметил, что средства на обновление аттракционов можно получить, участвуя в программах по субсидированию или в федеральных грантах.