В Рыбинске «Главный дом усадьбы Михалковых» признан объектом культурного наследия. ФОТО: департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области

В Рыбинске «Главный дом усадьбы Михалковых» признан объектом культурного наследия. Здание расположено на улице Свердлова. Дом был построен в 1730-х годах, сначала он был одноэтажный. Фасады были оформлены в стиле раннего барокко, а сводчатые потолки расписаны клеевой живописью.

- В 1810-х годах дом был расширен со стороны дворового фасада и надстроен вторым этажом с мезонином. При перестройке барочные окна дома были растесаны, на парадном фасаде был устроен чугунный балкон. Во второй половине XIX века к дворовому фасаду дома пристроили деревянную террасу. В 1920-х годах здание надстроили третьим этажом, - рассказали в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области. - Во всех помещениях нижнего этажа, относящихся к первой половине XVIII века, сохранились сводчатые потолки. Большой интерес представляет перекрытая сводами «зала» с опорным столбом посередине, а также бывшая «каминная» и длинное помещение кабинета, где находилась библиотека.