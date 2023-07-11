В Переславском районе ограничат движение на железнодорожном переезде Фото: Иван МАКЕЕВ

В Переславском районе завтра, 12 июля, ограничат движение для машин через железнодорожный переезд. На 155 километре перегона Шушково – Рязанцево будут ремонтировать путь.

- Для производства работ будет ограничено движение автотранспорта 12 июля 2023 года с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, пропуск автотранспорта по согласованию с работниками движения Северной железной дороги, - сообщили в администрации Переславля-Залесского.