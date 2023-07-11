В Ярославле открылась фотовыставка «Жена героя» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле открылась фотовыставка «Жена героя». Она рассказывает об историях семей, в которых героических мужчин поддерживают их жены и дети. Экспозицию разместили в сквере за Вечным огнем. Все желающие смогут увидеть ее до 31 августа.

- Организатором проекта выступил комитет семей воинов Отечества Ярославской области. С момента старта проекта в течение двух недель организаторы получили более 80 заявок от жительниц региона и провели пять съемочных дней в Ярославле и Рыбинске, - рассказали в правительстве региона.