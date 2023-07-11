Гендиректором ярославского ФК «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин

Генеральным директором ярославского футбольного клуба «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин.
Фото: Правительство Ярославской области
Генеральным директором ярославского футбольного клуба «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин.
Впервые на эту должность проводился конкурсный отбор. Заявки на участие поступили от 23 претендентов со всей России, в итоге специальная комиссия отобрала шесть кандидатов. С каждым из них встретился губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В итоге должность руководителя клуба была предложена президенту региональной федерации футбола Галимджану Хайрулину.
Перед новым генеральным директором стоят две основные задачи: сделать все для того, чтобы ярославский клуб вошел в четверку лучших в лиге и вернуть болельщиков на стадионы.
- Еще одна важная задача – подготовка резерва. Будем уделять этому активное внимание, – сказал Галимджан Хайрулин.
Михаил Евраев поблагодарил за работу и бывшего генерального директора клуба «Шинник» Сергея Кулакова:
– Два года он работал с нашей командой, внес вклад в ее спортивные успехи.