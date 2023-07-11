В Ярославской области четвертые сутки ищут 16-летнего подростка

Приметы пропавшего. ФОТО: ЯрСпас

В Ярославской области четвертые сутки ищут 16-летнего Даниила Грибкова. Подросток ушел из дома в Рыбинске 8 июля, и с того момента родные ничего не знают о нем.

Приметы пропавшего: на вид 16-17 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение и карие глаза. На левом ухе у подростка серьга в виде креста.

Даниил был одет в белую кофту, черные штаны и коричневые кроссовки.

- Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего подростка, или видел его с момента пропажи, просьба сообщить по телефонам: 02, 102 или 112 – полиция. 8-910-964-08-38, - горячая линия ЯрСпас, - сказали в поисково-спасательном отряде.