В Ярославле памятник архитектуры на улице Андропова выставят на торги Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле памятник архитектуры на улице Андропова изымут у собственника и выставят на торги. Такое решение 6 июля принял арбитражный суд региона. Объект культурного наследия «Новообщественный ряд толкучего рынка» частично пострадал во время несогласованных строительных работ.

- Собственник проводил строительные работы без разрешения департамента градостроительства мэрии города Ярославля, не имея проекта работ, а также с привлечением организации, которая не имела лицензии на проведение работ на объектах культурного наследия. В результате произошло обрушение части конструкций памятника архитектуры, - сообщили в правительстве Ярославской области. - По решению суда нежилые помещения подвала, 1-го и 2-го этажей общей площадью 556,2 квадратного метра, а также доля земельного участка под зданием будут выставлены на публичные торги в соответствии с законодательством.