Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретится с жителями микрорайона ГЭС

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретится с жителями ГЭС
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, а также представители администрации встретятся с жителями ГЭС. Встреча состоится 13 июля в Доме культуры микрорайона в 18 часов. Все желающие могут придти в это время и обсудить волнующие их вопросы.
- На встрече будут рассмотрены планы и перспективы благоустройства, подняты проблемы микрорайона. Также у жителей есть возможность задать вопросы профильным заместителям главы и главе города, - сообщили в администрации города.