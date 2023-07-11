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НовостиОбщество11 июля 2023 9:09

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретится с жителями микрорайона ГЭС

Встреча состоится 13 июля
Анастасия ГОЛУБЕВА
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретится с жителями ГЭС

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков встретится с жителями ГЭС

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков, а также представители администрации встретятся с жителями ГЭС. Встреча состоится 13 июля в Доме культуры микрорайона в 18 часов. Все желающие могут придти в это время и обсудить волнующие их вопросы.

- На встрече будут рассмотрены планы и перспективы благоустройства, подняты проблемы микрорайона. Также у жителей есть возможность задать вопросы профильным заместителям главы и главе города, - сообщили в администрации города.