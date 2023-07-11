Банк России выпустил памятную монету «Рыбинск, Ярославская область»

Банк России выпустил памятную монету «Рыбинск» номиналом в 10 рублей. ФОТО: Банк России

Банк России выпустил памятную монету «Рыбинск» номиналом в 10 рублей. В серии «Древние города России» это первая монета, посвященная городу в Ярославской области. На ее реверсе изображены мост через Волгу и Спасо-Преображенский собор.

- Монета отчеканена тиражом в 1 миллион экземпляров. Кольцо выполнено из стали с латунным гальваническим покрытием, внутренний диск – из стали с никелевым гальваническим покрытием, - рассказали в Ярославском отделении Банка России.

Первые монеты привезут в Рыбинск 5 августа. В городе сделают фотозону с увеличенной копией новой 10-рублевки.