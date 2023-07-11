Бывший депутат Госдумы Александр Сизов стал помощником мэра Ярославля

У мэра Ярославля появился новый помощник. Фото: Полина Вачнадзе

На общегородском совещании 11 июля мэр Ярославля Артем Молчанов представил своего помощника. Им стал бывший депутат Госдумы и Ярославской областной Думы Александр Сизов.

- Александр Александрович имеет большой опыт работы на различных должностях, внес большой вклад в развитие Ярославля. На протяжении всей своей трудовой деятельности заботился о развитии города, - сказал Артем Молчанов.

Первый раз в Государственную Думу Александр Сизов был избран в 1999 году, во второй – спустя четыре года. В Ярославское заксобрание избирался в 2008 году, а в 2013-м был назначен советником губернатора региона по взаимодействию с политическим партиями и общественными организациями.