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НовостиОбщество11 июля 2023 7:11

Бывший депутат Госдумы Александр Сизов стал помощником мэра Ярославля

О назначении сообщил Артем Молчанов на общегородском совещании в мэрии
Полина Вачнадзе
У мэра Ярославля появился новый помощник.

У мэра Ярославля появился новый помощник.

Фото: Полина Вачнадзе

На общегородском совещании 11 июля мэр Ярославля Артем Молчанов представил своего помощника. Им стал бывший депутат Госдумы и Ярославской областной Думы Александр Сизов.

- Александр Александрович имеет большой опыт работы на различных должностях, внес большой вклад в развитие Ярославля. На протяжении всей своей трудовой деятельности заботился о развитии города, - сказал Артем Молчанов.

Первый раз в Государственную Думу Александр Сизов был избран в 1999 году, во второй – спустя четыре года. В Ярославское заксобрание избирался в 2008 году, а в 2013-м был назначен советником губернатора региона по взаимодействию с политическим партиями и общественными организациями.