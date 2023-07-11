В регионе будет работать «Карта жителя Ярославской области»

Сейчас в Ярославле действует социальная карта для участников СВО и их семей, скоро появится карта для всех жителей региона. Фото: Правительство Ярославской области

В регионе идет процесс разработки «Карты жителя Ярославской области». По этой карте ярославцы смогут получать все положенные им льготы и соцуслуги, пользоваться цифровыми сервисами и скидками в магазинах, учреждениях быта и культуры.

- Человек может зайти в личный кабинет через приложение и увидеть все льготы и другие преференции, которые ему положены в Ярославской области, – сказал глава региона Михаил Евраев.

Сейчас в Ярославле действует социальная карта для участников СВО и членов их семей. Она дает возможность получать скидки в магазинах, аптеках и других организациях, которые присоединились к проекту.