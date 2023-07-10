Генеральным директором ярославского «Шинника» стал Галимджан Хайрулин. ФОТО: страница Михаила Евраева ВКонтакте

Генеральным директором ярославского футбольного клуба «Шинник» стал Галимджан Хайрулин. На эту должность впервые в России провели открытый конкурс. Заявки поступали со всей страны. 23 человека прошли собеседование. Из них отобрали шестерку лучших.

- Новым генеральным директором футбольного клуба «Шинник» назначен Галимджан Хайрулин. Воспитанник ярославского футбола, тренер, президент региональной федерации футбола, директор «Шинника», он хорошо известен и спортсменам, и болельщикам, - сообщил губернатор региона Михаил Евраев. - Мы учли мнение болельщиков и сделали ставку на местные кадры. Главным тренером команды стал Дмитрий Хомуха. Назначение Галимджана Хайрулина даст симбиоз ярославских руководителей. Он уже воспитал многих ребят и имеет все качества и возможности, чтобы Ярославская область громко звучала в спортивном мире.