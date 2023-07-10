В Ярославле на улице Сахарова начали благоустраивать двор Фото: Мэрия Ярославля

В Заволжском районе Ярославля во дворе дома №17 на улице Сахарова началось благоустройство. Сейчас подрядчик проводит монтаж бортового камня и снимает старый асфальт. К концу недели запланирована укладка тротуарной плитки.

- Дополнительно в этом дворе обустраивают парковочные места. С учетом того, что на территории достаточно большой рельеф, подрядчик дополнительно сделает ступеньки к выходным группам. В целом, двор неплохой, и когда он будет закончен, то станет отличным местом для отдыха жителей, — рассказал первый заместитель директора МКУ «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев. - Работы выполняются согласно графику, стремимся к 1 августа завершить благоустройство. Но не будем забывать о погодных условиях. В случае дождливой погоды работы по асфальтировке будут приостановлены.