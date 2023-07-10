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НовостиДом. Семья10 июля 2023 14:30

В ярославском зоопарке родились лама и лань

Малыши проводят много времени с мамами
Анастасия ГОЛУБЕВА
Черно-белая малышка ламы

Черно-белая малышка ламы

Фото: Правительство Ярославской области

В ярославском зоопарке родились лама и лань. Черно-белая малышка ламы и пятнистый детеныш лани потихоньку осваиваются в своем номом доме. Посетители уже могут увидеть их, если им повезет, и зверьки не спрячутся от многочисленных глаз.

- Новые животные уже бегают по вольеру, много времени проводят с мамами и начинают интересоваться проходящими мимо посетителями, - подчеркнули в зоопарке.

Пятнистый детеныш лани

Пятнистый детеныш лани

Фото: Правительство Ярославской области