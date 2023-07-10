Житель Ярославской области ножкой стула до смерти забил свою мать

Житель Ярославской области осужден за смерть матери. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор 40-летнему жителю поселка Красный Октябрь Борисоглебского района. Суд признал мужчину виновным в смерти матери.

Потерпевшая и ее сын жили вместе. В феврале 2023 года между ними началась ссора. Не известно, произошло это случайно или же сын «помог», но 62-летняя женщина упала на стол и сломала его. Тогда мужчина взял деревянную ножку от этого стола и принялся ей избивать родительницу.

Под удары попала голова, грудь, живот, руки и ноги. Закончив наносить побои, борисоглебец спокойно отправился спать в другую комнату.

- После полученных травм женщина была доставлена в больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

В судебном заседании сын-убийца свою вину признал лишь частично.

- Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.