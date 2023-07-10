В Переславле 17-летний мотоциклист после столкновения с машиной врезался в дерево

В Переславле в ДТП попал 17-летний мотоциклист. Скриншот с видео, группа ОГИБДД г.Переславля ВКонтакте

Ночью 9 июля у дома №26 на улице Ростовской в Переславле произошло ДТП. 30-летний водитель «четверки» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу, который следовал в колонне. В итоге от удара 17-летнего мотоциклиста отбросило в дерево.

- Несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения, - сообщили в ОГИБДД Переславля-Залесского.

В ведомстве уточнили, что у юноши было удостоверение категории А1, но объем двигателя мотоцикла, на котором ехал молодой человек, составлял 125 кубических сантиметров. Это значит, что право управления данной техникой наступает с 18 лет и необходимы права категории А.

- При стаже водителя менее двух лет запрещается перевозить на мотоцикле пассажиров. Если бы замыкающий мотоциклист вез пассажира, как его знакомые впереди, то последствия аварии могли быть более тяжелыми, - сказали сотрудники полиции.